Посольство США готовится к «скорейшему» возвращению в Киев
Американские дипломаты уже начали работу во Львове (Фото:Посольство США в Украине)
Посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.
В своем аккаунте в Twitter американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.
«Здорово вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что визит американских дипломатов стал первым шагом перед более регулярными путешествиями в ближайшем будущем.
«Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве», — резюмируется в сообщении посольства США.
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.
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