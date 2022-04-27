Посольство США готовится к «скорейшему» возвращению в Киев 27 апреля, 05:20 Цей матеріал також доступний українською Американские дипломаты уже начали работу во Львове (Фото:Посольство США в Украине)

Посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.



В своем аккаунте в Twitter американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.

«Здорово вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что визит американских дипломатов стал первым шагом перед более регулярными путешествиями в ближайшем будущем.

«Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве», — резюмируется в сообщении посольства США.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.



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