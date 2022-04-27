Посольство США готовится к «скорейшему» возвращению в Киев

27 апреля, 05:20
Цей матеріал також доступний українською
Американские дипломаты уже начали работу во Львове (Фото:Посольство США в Украине)

Американские дипломаты уже начали работу во Львове (Фото:Посольство США в Украине)

Поддержи НВ

Посольство Соединенных Штатов заявило о том, что готовится к скорому возобновлению работы в Киеве.

В своем аккаунте в Twitter американские дипломаты сообщили о том, что уже начали работу во Львове.

https://twitter.com/USEmbassyKyiv/status/1519060590261858304

«Здорово вернуться! Сегодня члены команды Посольства отправились во Львов, чтобы встретиться с ключевыми партнерами, в том числе МИД Украины», — говорится в сообщении.

Видео дня
Читайте также:

С 2019 года Бриджит Бринк работает послом США в Словакии (Фото:U.S. Embassy Slovakia via Facebook) Работала на Балканах и в Грузии. Что важно знать о Бриджит Бринк — дипломате с 25-летним опытом, которая будет послом США в Украине

Отмечается, что визит американских дипломатов стал первым шагом перед более регулярными путешествиями в ближайшем будущем.

«Ведется подготовка к скорейшему возобновлению работы в Киеве», — резюмируется в сообщении посольства США.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине.

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Российская агрессия Посольство США в Киеве Посольство США в Украине Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X