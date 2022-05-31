«Первая поездка за пределы Киева». Посол США в Украине Бринк посетила Гостомель 31 мая, 20:25 Цей матеріал також доступний українською Бриджит Бринк (Фото:Бриджит Бринк / Twitter)

Посол США в Украине Бриджит Бринк, которая накануне прибыла в Киев, 31 мая посетила аэродром в Гостомеле.

Война России против Украины — главные события 31 мая

На своей странице в Twitter она подчеркнула, что битва за аэродром Гостомеля — одна из первых побед Украины в полномасштабной войне.

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«Моя первая поездка за пределы Киева была на аэродром Гостомель, где украинские защитники сражались и выиграли одно из первых крупных сражений в войне. Мои мысли — на Донбассе, где сейчас идет решающая битва», — заявила она.

Новый посол США в Украине Бриджит Бринк прибыла в Киев 29 мая.

Посольство США возобновило работу в Киеве 18 мая после трехмесячного перерыва из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

27 апреля президент США Джо Байден официально направил в Сенат предложение назначить Бриджит Бринк послом США в Украине. 28 мая ей выдали визу для работы в Киеве.

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Ранее Бриджит Бринк была послом США в Словакии, старшим советником и заместителем помощника секретаря в Бюро по делам Европы и Азии Госдепа США, где отвечала за вопросы, связанные с Восточной Европой и Кавказом. Она также работала заместителем главы миссии в посольствах США в Узбекистане и Грузии.

Должность посла США в Украине была вакантной с 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон. США в Украине представляла временная поверенная Кристина Квин.

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