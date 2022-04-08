Группа Portishead сыграет впервые за семь лет для поддержки Украины
Группа Portishead соберется, чтобы сыграть впервые за семь лет (Фото:pitchfork)
Известная группа Portishead соберется впервые за семь лет, чтобы сыграть на концерте в поддержку Украины.
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Об этом сообщает Pitchfork.
Группа выступит на фестивале War Child в Бристоле 2 мая. На концерте также будет выступать известная группа Idles.
«Мы очень рады, что имеем возможность поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии», — заявила группа.
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