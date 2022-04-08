Группа Portishead сыграет впервые за семь лет для поддержки Украины

8 апреля, 05:08
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Группа Portishead соберется, чтобы сыграть впервые за семь лет (Фото:pitchfork)

Группа Portishead соберется, чтобы сыграть впервые за семь лет (Фото:pitchfork)

Известная группа Portishead соберется впервые за семь лет, чтобы сыграть на концерте в поддержку Украины.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщает Pitchfork.

Группа выступит на фестивале War Child в Бристоле 2 мая. На концерте также будет выступать известная группа Idles.

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«Мы очень рады, что имеем возможность поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии», — заявила группа.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война России против Украины

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