Группа Portishead сыграет впервые за семь лет для поддержки Украины 8 апреля, 05:08 Цей матеріал також доступний українською Группа Portishead соберется, чтобы сыграть впервые за семь лет (Фото:pitchfork)

Известная группа Portishead соберется впервые за семь лет, чтобы сыграть на концерте в поддержку Украины.

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Об этом сообщает Pitchfork.

Группа выступит на фестивале War Child в Бристоле 2 мая. На концерте также будет выступать известная группа Idles.

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«Мы очень рады, что имеем возможность поддержать народ Украины, исполнив несколько песен на этом мероприятии», — заявила группа.



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