Полиция возобновила работу в Ирпене 24 марта, 05:45 Цей матеріал також доступний українською Полиция в Ирпене (Фото:24 канал/Telegram)

Национальная полиция начала возобновление своей работы в Ирпене Киевской области.

24 канал сообщил, что началась зачистка территории от диверсантов. Главной задачей полиции будет эвакуация мирных жителей из города.

Полиция также работает совместно с военными, помогая восстановить работу органов местной власти.

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Российские оккупанты, в то же время, продолжают обстреливать город.

23 марта Вооруженные силы Украины взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.

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