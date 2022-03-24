Полиция возобновила работу в Ирпене
Полиция в Ирпене (Фото:24 канал/Telegram)
Национальная полиция начала возобновление своей работы в Ирпене Киевской области.
24 канал сообщил, что началась зачистка территории от диверсантов. Главной задачей полиции будет эвакуация мирных жителей из города.
Полиция также работает совместно с военными, помогая восстановить работу органов местной власти.
Российские оккупанты, в то же время, продолжают обстреливать город.
23 марта Вооруженные силы Украины взяли в кольцо населенные пункты Ирпень, Буча и Гостомель в Киевской области.
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