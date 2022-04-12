Полиция начала более 3000 расследований преступлений оккупантов в Киевской области

12 апреля, 23:55
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Последствия обстрелов оккупантов в Ирпене Киевской области (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Последствия обстрелов оккупантов в Ирпене Киевской области (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

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Полиция Киевской области сообщила, что с начала полномасштабного вторжения армии оккупантов было начато более 3050 криминальных производств из-за зверств российской армии.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что полицейские зарегистрировали 233 уголовных производства за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. За нарушение законов и обычаев войны расследуют 1463 факта.

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«Количество выявленных и осмотренных тел погибших мирных граждан в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек, еще более 200 человек считаются пропавшими без вести», — заявил Небитов.

Также со стороны оккупантов были зафиксированы случаи мародерства. 30 дел расследуются в отношении коллаборационистов.

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После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Киевская область Война России против Украины

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