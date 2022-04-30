Победа будет за Украиной. Защитники Мариуполя записали видео ко Дню пограничника 30 апреля, 02:21 Цей матеріал також доступний українською Украинские пограничники записали видео из Мариуполя (Фото:Кадр из видео Сергей Дейнеко/Facebook)

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко опубликовал видео, которое защитники Мариуполя записали ко Дню пограничника.



Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Несокрушимые пограничники — защитники Мариуполя. Вместе с другими мужественными украинскими защитниками они стойко защищают город, даже находясь в полном окружении. Все это время они были немногословны, а боролись, сражались и отражали вражеские атаки», — сообщил Дейнеко.

Видео дня

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, находятся не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжают наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Россия регулярно срывает гуманитарные коридоры и нарушает договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывает на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.



28 апреля оккупанты сбросили на Азовсталь многотонные авиабомбы. В результате на территории предприятия обрушилась операционная, количество раненых выросло до 600 человек.

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