Сознательный террор. За последние четыре дня в Харькове погибли 18 человек, 106 ранены 18 апреля, 01:26 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последние четыре дня в Харькове от обстрелов российских оккупантов погибло не менее 18 человек, 106 получили ранения.

Война России против Украины — главные события 17 апреля

Глава государства отметил, что 17 апреля в Харькове обстреляли улицы «с особо опасными для россиян названиями».

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«Продолжаются постоянные обстрелы города Харьков. Сегодня российские войска ударили, в частности, по улицам Культуры, Шевченко и Дарвина. Пожалуй, это особо опасные слова для России — культура, Шевченко, Дарвин. То, что чревато для их существования. По состоянию на эту минуту в перечне погибших от этого удара есть пять человек, не менее 15 — ранены», — заявил президент.

С начала войны как минимум 26 детей погибли и 81 получил ранения и травмы вследствие обстрела Харьковской области российскими войсками.

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