С 24 февраля в Украине погибли 10 медиков, более 40 ранены 8 мая, 02:23 Цей матеріал також доступний українською Украинские медики оказывают помощь раненому в Северодонецке (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщил главе ВОЗ Тедросу Гебрейсусу, что с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов погибло 10 медицинских работников.

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В Минздраве также сообщили, что полностью разрушены 40 больниц, еще порядка 500 повреждены.

«РФ, нарушая Женевские конвенции и международное право, использует запретное оружие. Прошу всех, кто занимается гуманитарными сферами, включить максимум своих политических возможностей, сделать все возможное и невозможное, чтобы остановить войну в Украине», — заявил Ляшко.

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Глава Минздрава призвал ВОЗ вместе с Красным крестом и Врачами без границ сделать все возможное, чтобы улучшить уровень оказания медицинских услуг в Украине.

Российские оккупанты обстреливают украинские жилые кварталы, наносят удары по больницам, школам, детским садам, церквям, при этом распространяя фейки о том, что они «не атакуют» гражданские объекты. 14 апреля Верховная Рада признала действия России в Украине геноцидом украинского народа.



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