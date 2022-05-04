«Знал, что идет вперед». В районе Изюма погиб журналист Александр Махов 4 мая, 22:47 Цей матеріал також доступний українською Александр Махов (Фото:Oleksandr Makhov / Facebook)

В районе Изюма Харьковской области погиб украинский журналист Александр Махов.

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Об этом сообщает телеканал Дом.

Александр Махов был участником войны на Донбассе в 2014 году, военным корреспондентом. Он родом из Луганской области, в 2022 году отправился на фронт, чтобы защищать Украину.

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«Александр талантливый журналист, который решил на время военного положения и активных боевых действий выбрать защиту Родины на линии боестолкновений с российским агрессором», — говорят в редакции Дом.

Коллеги вспоминают, что отговаривали его от военной журналистики до 24 февраля.

«Он наш герой, „военкор Махов“, как он сам себя называл при первых встречах, а мы до 24 февраля 2022 года всей редакцией старались отговорить его от занятий военной журналистикой и переключиться на документальную публицистику», — говорится в сообщении.

Александр сообщил, что уходит на фронт 24 февраля, чтобы защищать Украину от российских оккупантов.

«Суть характера Саши проявилась в первые же дни войны — он, как всегда, четко, собранно и по-армейски выдержанно сообщил редакции, что уходит на фронт. Туда, где открылась жуткая линия борьбы за само право существования таких редакций, как наша, за те принципы, которыми мы живем и которые у нас хотят отнять: свободу слова, независимую и демократичную Украину. Саша знал, что идет вперед, чтобы защитить тыл», — добавили в редакции.

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