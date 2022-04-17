Жертвами российского вторжения стал уже 21 журналист
Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)
Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии погиб 21 журналист.
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Речь идет о задокументированных случаях. В частности, известно о гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, американского документалиста Брента Рено, российской журналистки Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию The Insider, а также украинского фотографа Максима Левина.
Полный список погибших журналистов:
- Пьер Закжевски
- Александра Кувшинова
- Александр Лыткин
- Павел Ли
- Сергей Пущенко
- Евгений Сакун
- Брент Энтони Рено
- Оксана Баулина
- Дилербек Шакиров
- Виктор Дедов
- Виктор Дударь
- Лилия Гумянова
- Юрий Олейник
- Олег Якунин
- Максим Левин
- Мантас Кведаравичюс
- Сергей Заиковский
- Денис Котенко
- Евгений Баль
- Роман Нежиборец
- Зореслав Замойский
Рано утром 24 февраля армия российских оккупантов начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, ракетные обстрелы и бомбардировки. Российские войска несут большие потери в столкновениях с украинской армией и обстреливают мирное население.
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