Жертвами российского вторжения стал уже 21 журналист 17 апреля, 04:14 Цей матеріал також доступний українською Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии погиб 21 журналист.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

Речь идет о задокументированных случаях. В частности, известно о гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, американского документалиста Брента Рено, российской журналистки Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию The Insider, а также украинского фотографа Максима Левина.

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Полный список погибших журналистов:

Пьер Закжевски

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведаравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец

Зореслав Замойский

Рано утром 24 февраля армия российских оккупантов начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, ракетные обстрелы и бомбардировки. Российские войска несут большие потери в столкновениях с украинской армией и обстреливают мирное население.

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