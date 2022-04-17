Жертвами российского вторжения стал уже 21 журналист

17 апреля, 04:14
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Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

Журналисты фиксируют последствия обстрела Киева российскими оккупантами (Фото:REUTERS/Serhii Nuzhnenko)

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Комитет по вопросам свободы слова Верховной рады Украины сообщил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии погиб 21 журналист.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Речь идет о задокументированных случаях. В частности, известно о гибели литовского режиссера Мантаса Кведаравичюса, американского документалиста Брента Рено, российской журналистки Оксана Баулина, работавшая по редакционному заданию The Insider, а также украинского фотографа Максима Левина.

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Полный список погибших журналистов:

  • Пьер Закжевски
  • Александра Кувшинова
  • Александр Лыткин
  • Павел Ли
  • Сергей Пущенко
  • Евгений Сакун
  • Брент Энтони Рено
  • Оксана Баулина
  • Дилербек Шакиров
  • Виктор Дедов
  • Виктор Дударь
  • Лилия Гумянова
  • Юрий Олейник
  • Олег Якунин
  • Максим Левин
  • Мантас Кведаравичюс
  • Сергей Заиковский
  • Денис Котенко
  • Евгений Баль
  • Роман Нежиборец
  • Зореслав Замойский
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Рано утром 24 февраля армия российских оккупантов начала полномасштабное вторжение на территорию Украины, ракетные обстрелы и бомбардировки. Российские войска несут большие потери в столкновениях с украинской армией и обстреливают мирное население.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Верховная Рада Журналист Война России против Украины

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