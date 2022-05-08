«46 ушли на концерт Кобзона». В командовании Юг рассказали подробности уничтожения катеров оккупантов вблизи острова Змеиный 8 мая, 02:54 Цей матеріал також доступний українською Кадры атаки по оккупантам на острове Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Оперативное командование Юг рассказало подробности атаки по позициям российских оккупантов на захваченном острове Змеиный.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Отмечается, что уничтожен десантный катер типа Серна из ЗРК Тор, 2 десантно-штурмовых катера типа Раптор. Еще один катер Раптор также получил серьезные повреждения.

Видео дня

«46 рашистов из состава экипажа и десанта пошли за билетами на концерт Иосифа Давыдовича. Общие же потери орков за эти сутки составляют 80 штук и 10 ед. техники», — сообщили в командовании Юг.

Читайте также: Появилось видео работы украинской авиации по российским оккупантам на Змеином

7 мая Минобороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника Байрактар был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса Тор.

1 мая ОК Юг сообщил, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, а также машину связи — серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.