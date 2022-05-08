«46 ушли на концерт Кобзона». В командовании Юг рассказали подробности уничтожения катеров оккупантов вблизи острова Змеиный

8 мая, 02:54
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Кадры атаки по оккупантам на острове Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Кадры атаки по оккупантам на острове Змеиный (Фото:Ukraine Weapons Tracker/Twitter)

Оперативное командование Юг рассказало подробности атаки по позициям российских оккупантов на захваченном острове Змеиный.

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Отмечается, что уничтожен десантный катер типа Серна из ЗРК Тор, 2 десантно-штурмовых катера типа Раптор. Еще один катер Раптор также получил серьезные повреждения.

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«46 рашистов из состава экипажа и десанта пошли за билетами на концерт Иосифа Давыдовича. Общие же потери орков за эти сутки составляют 80 штук и 10 ед. техники», — сообщили в командовании Юг.

https://www.facebook.com/okPivden/videos/368923535296547/
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7 мая Минобороны Украины подтвердило, что в районе острова Змеиный с помощью беспилотника Байрактар был поражен десантный катер РФ и два зенитных ракетных комплекса Тор.

1 мая ОК Юг сообщил, что защитники очередной атакой по вражеским объектам на Змеином разбили 3 зенитных установки, зенитно-ракетный комплекс Стрела-10, а также машину связи — серверную с телекоммуникационным оборудованием.

https://www.youtube.com/watch?v=VOzfJoC_H2E
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Война России против Украины Остров Змеиный

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