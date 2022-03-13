Под Мелитополем разбили стоянку из 200 единиц техники оккупантов — Геращенко
Разбитая техника российских оккупантов (Фото:Антон Геращенко/Telegram)
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким и советник главы МВД Антон Геращенко сообщили, что под Мелитополем уничтожили 200 единиц техники российских оккупантов.
«200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченой и взятой в окружение — это лучший подарок!!! Слава ВСУ», — заявил Виталий Ким.
Антон Геращенко отметил, что техника была уничтожена вблизи Васильевки.
Впрочем, издание Бабель нашло запись с такой же информацией и текстом в соцсетях от жительницы Запорожья. Сообщение опубликовано еще 5 марта.
13 марта сообщалось, что российские оккупанты ограбили в Васильевке музей Поместье Попова.
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