Под Мелитополем разбили стоянку из 200 единиц техники оккупантов — Геращенко 13 марта, 23:55 Цей матеріал також доступний українською Разбитая техника российских оккупантов (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким и советник главы МВД Антон Геращенко сообщили, что под Мелитополем уничтожили 200 единиц техники российских оккупантов.

«200 единиц техники в Мелитополе, расфигаченой и взятой в окружение — это лучший подарок!!! Слава ВСУ», — заявил Виталий Ким.

Антон Геращенко отметил, что техника была уничтожена вблизи Васильевки.

Впрочем, издание Бабель нашло запись с такой же информацией и текстом в соцсетях от жительницы Запорожья. Сообщение опубликовано еще 5 марта.



Фото: https://www.facebook.com/groups/816666615581266/posts/1065653030682622/

13 марта сообщалось, что российские оккупанты ограбили в Васильевке музей Поместье Попова.

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