Под Мариуполем украинские пограничники уничтожили 15 российских оккупантов 12 марта, 20:55 Цей матеріал також доступний українською Украиснкие пограничники (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Украинские пограничники под Мариуполем в субботу, 12 марта, ликвидировали 15 российских военнослужащих, двоих взяли в плен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве уточнили, что остальные российские оккупанты в этом районе убежали.

«Защитники Украины мужественно сдерживают наступление агрессора на Мариуполь. Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы. В результате боя 15 российских военнослужащих ликвидировали, двоих взяли в плен, остальные орки сбежали», — говорится в сообщении.

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