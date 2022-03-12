Под Мариуполем украинские пограничники уничтожили 15 российских оккупантов

12 марта, 20:55
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Украиснкие пограничники (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Украиснкие пограничники (Фото:Державна прикордонна служба України / Facebook)

Украинские пограничники под Мариуполем в субботу, 12 марта, ликвидировали 15 российских военнослужащих, двоих взяли в плен.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

В ведомстве уточнили, что остальные российские оккупанты в этом районе убежали.

«Защитники Украины мужественно сдерживают наступление агрессора на Мариуполь. Сегодня пограничники в своем секторе ответственности отразили наступление вражеской группы. В результате боя 15 российских военнослужащих ликвидировали, двоих взяли в плен, остальные орки сбежали», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/294345216137689
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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