Под Киевом российские оккупанты взорвали пожарную автоцистерну, пострадали восемь человек
Оккупанты подорвали машину спасателей (Фото:ГСЧС / Telegram)
Российские оккупанты взорвали пожарный автомобиль в селе Новые Петровцы, что неподалеку от Киева. В результате взрыва пострадали восемь спасателей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
19 марта бригада спасателей тушила пожар возле Новых Петровцев. На пути к месту заправки пожарная автоцистерна подорвалась на взрывном устройстве.
Пострадали восемь спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Травмированных госпитализировали. Всем была оказана необходимая квалифицированная помощь.
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