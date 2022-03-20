Под Киевом российские оккупанты взорвали пожарную автоцистерну, пострадали восемь человек

20 марта, 13:01
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Оккупанты подорвали машину спасателей (Фото:ГСЧС / Telegram)

Оккупанты подорвали машину спасателей (Фото:ГСЧС / Telegram)

Российские оккупанты взорвали пожарный автомобиль в селе Новые Петровцы, что неподалеку от Киева. В результате взрыва пострадали восемь спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

19 марта бригада спасателей тушила пожар возле Новых Петровцев. На пути к месту заправки пожарная автоцистерна подорвалась на взрывном устройстве.

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Пострадали восемь спасателей Вышгородского районного управления ГСЧС. Травмированных госпитализировали. Всем была оказана необходимая квалифицированная помощь.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Российские войска Киевская область ГСЧС Новые Петровцы Война России против Украины

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