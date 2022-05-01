Погибших сотни. Под Изюмом уничтожили командные пункты оккупантов, ликвидирован один из генералов — Арестович 1 мая, 02:01 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что вблизи Изюма были уничтожены два командных пункта российских оккупантов.

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Он сообщил, что в результате ударов могли погибнуть сотни оккупантов.

«Два удара по Изюму, штаб ВДВ, штаб второй общевойсковой. Даже по нижней границе считай, 100 трупов в одном месте, 200 в другом, не меньше 100 в третьем. Верхней границей называют по 200−300», — заявил Арестович.

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По предварительным данным, ликвидирован начальник штаба ВДВ, генерал Симонов.

«По некоторым данным, которые требуют проверки, начальник штаба ВДВ уничтожен», — сообщил Арестович.

Вооруженные Силы Украины по состоянию на субботу, 30 апреля, восстановили контроль над четырьмя населенными пунктами в Харьковской области.

В результате наступления подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области был восстановлен контроль над населенными пунктами Верхняя Роганка, Русская Лозовая, Слободское и Прелестное.

30 апреля в командовании Нацгвардии также показали кадры, на которых украинские военнослужащие уничтожили в Харьковской области пункт управления российских войск.

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