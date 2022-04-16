Трое пиротехников погибли во время разминирования под Харьковом 16 апреля, 23:26 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрелов Харькова (Фото:REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что в субботу, 16 апреля, под Харьковом погибли трое пиротехников, которые проводили разминирование.



Война России против Украины — главные события 16 апреля

«К сожалению, сегодня произошла трагическая ситуация под Харьковом. Во время разминирования погибли трое спасателей, это произошло буквально несколько часов назад. Четверо тяжело раненых», — сообщил Монастырский в эфире украинского ТВ.



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Глава МВД подчеркнул, что среди погибших — командир одной из частей спасателей. Во время разминирования здетонировала часть кассетного боеприпаса.

Монастырский призвал жителей Украины с осторожностью относиться к обнаруженным боеприпасам и напомнил, что «российские войска минируют также дверные ручки и бытовые предметы».

Харьков и область с первых дней полномасштабного вторжения российских оккупантов подвергается массовым обстрелам и бомбардировкам.

Согласно подсчетам правоохранителей, за 50 дней полномасштабной войны России против Украины в Харьковской области погибли как минимум 503 гражданских лица, в том числе 24 ребенка. Эти данные являются неокончательными, отсутствует полная информация о жертвах среди гражданского населения в зоне боевых действий и на оккупированных территориях области.



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