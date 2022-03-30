Под Чугуевым нашли тела оккупантов, которых могло бросить руководство — Геращенко

30 марта, 03:14
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Тела российских оккупантов нашли без следов насильственной смерти (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Тела российских оккупантов нашли без следов насильственной смерти (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что под Чугуевым Харьковской области нашли тела российских оккупантов без следов насильственной смерти.

«Вот так ценят своих воинов в рф. Похоже, что командование бросило своих же умирать от холода и голода», — заявил Геращенко.

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29 марта Генштаб сообщил, что в боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла две батальонно-тактические группы. Потери одной 200-й бригады составили более 1500 военнослужащих.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Харьковская область Антон Геращенко Война России против Украины

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