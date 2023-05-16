«Цель — окружение города». Под Бахмутом мы заставили врага перейти от наступления к обороне — экс-командир Азова 16 мая, 19:53 Украинские военные отдыхают после боя неподалеку от Бахмута (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Экс-командир Азова, майор ВСУ Максим Жорин в интервью Radio NV рассказал, что украинским военным под Бахмутом удалось заставить врага перейти от наступления к обороне.

«Сейчас ситуация чрезвычайно динамичная и сложная, но самое главное, что надо понимать, — это то, что нам удалось переломить ход событий - здесь и сейчас враг на большинстве направлений, особенно вокруг Бахмута, и на севере, и на юге, уже существенно сконцентрирован на обороне, а не думает о наступательных действиях», — сказал Жорин в эфире Radio NV.

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Экс-командир Азова подчеркнул, что удалось также найти слабые места в обороне окупантов и продвигаться.

«Пытаемся развивать успех на этих слабых местах. Пока я бы не торопился радоваться и кричать о победе, это чрезвычайно сложный процесс, он дается очень тяжело, враг просто так не оставляет ни одной позиции, за каждую из них он пытается держаться. Но, тем не менее, продвижение происходит», — рассказал он.

По словам Жорина, украинские военные продвигаются по полям вокруг Бахмута.

«Несколько разных украинских бригад одновременно сейчас продолжают, даже в данный момент, в частности наша бригада, осуществлять наступательные действия по этим направлениям. …Наша цель – это полное окружение города и создание для врага невозможных условий для существования», – сообщил экс-командир Азова.

Он также рассказал, что врага удалось отодвинуть от дороги на Бахмут, по которой осуществляются поставки и эвакуация раненых.

«Были даже некоторые такие критические моменты, когда враг получал контроль над этой дорогой, но, тем не менее, его оттуда выбивали. Сейчас этот логистический коридор находится в более безопасном состоянии, чем был до этого. Опять же, это связано с тем, что мы отбрасываем врага по флангам, соответственно, ему уже сложнее дотягиваться туда, даже с помощью своих огневых средств. Этот коридор сейчас в безопасности, им абсолютно возможно пользоваться, с помощью него дальше происходит и обеспечение и эвакуация», — заявил Жорин.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинским военным удалось освободить около 20 квадратных километров на севере и юге пригорода Бахмута.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее посетил бойцов на передовой и заявил, что защитники Украины проводят контрнаступление на некоторых участках под Бахмутом, используя принцип активной обороны.



По словам Сырского, продвижение украинских военных на Бахмутском направлении является первым, но частичным успехом наступательных действий при проведении операции по обороне Бахмута.

15 мая представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что защитники Украины в течение последних двух суток продвинулись на флангах в районе Бахмута от 350 м до 2 км на некоторых участках.