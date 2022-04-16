Не обошлось без ОПЗЖ. В горсовете Мариуполя объяснили, почему сорвалась эвакуация местных жителей

16 апреля, 15:23
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Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

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В городском совете Мариуполя рассказали о сорванном плане эвакуации населения из города. Там заявили, что к этому были, в частности, причастны депутаты фракции ОПЗЖ.

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После 2 марта в городе начались сильные обстрелы со стороны российских оккупантов.

«Был остановлен весь транспорт и начата подготовка автобусов к эвакуации людей. Вопрос организации колонн постоянно держал под контролем Вадим Бойченко (мэр Мариуполя — ред.). Но российская сторона не дала режима тишины. А потом автобусы расстреляли в депо один за другим», — заявил директор департамента транспорта и связи горсовета Василий Клат.

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По его словам, в первый день эвакуации автобусы выехали, но вместо обещанного режима тишины были сильные обстрелы.

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«Постоянно срывалась эвакуация людей в Украину. Враг делал все, чтобы заставить думать мариупольцев, что их бросили погибать. В последние дни в депо мы с сотрудниками передвигались перебежками, пригибаясь от взрывов и пуль, прыгали в смотровые ямы, чтобы как-то уклониться от обломков», — вспоминает Клат.

Он также рассказал о том, что мариупольские депутаты фракции ОПЗЖ были причастны к срыву эвакуации. Они помогли оккупантам уничтожить весь транспорт для спасения людей.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Эвакуация Оппозиционная платформа - За жизнь Война России против Украины

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