«Вопрос довольно сложный». Почему произошла оккупация юга Украины, пока ответить нельзя — Данилов
Алексей Данилов (Фото:Алексей Данилов / Facebook)
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что пока нет окончательного ответа на вопрос о том, почему произошла оккупация южных областей Украины.
В комментарии Радио Свобода он подчеркнул, что по этому вопросу проводилось заседание СНБО.
«Вопрос довольно сложный. У нас было заседание СНБО на этот счет по пограничным областям (речь о Херсонской, Запорожской, Николаевской, Донецкой области)… На сегодняшний день окончательного ответа нет. Но без этого ответа нам будет в дальнейшем очень сложно. Поэтому мы обязательно получим ответ о том, почему так произошло и кто принимал те или иные решения», — подчеркнул он.
По словам Данилова, сейчас первоочередная задача Украины — дать военный ответ российской армии.
«Сейчас война и сейчас приоритет — отвечать противнику на войну. Конечно, сейчас можно перейти в эту часть (поиска ответов на вопрос, как произошла оккупация юга — ред.), но затем начнутся обвинения и политические процессы. А вопрос политики сейчас поставлен на определенную паузу, потому что нам нужно победить врага. И здесь мы должны быть едины», — отметил секретарь СНБО.
В настоящее время российские войска контролируют части Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.
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