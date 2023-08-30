«Украина должна постоянно доказывать Западу, что она — ценный партнер». Большое интервью ВВС посла Британии Мелинды Симмонс 30 августа, 16:45 Мелинда Симмонс покидает должность посла Великобритании в Украине, которую занимала с сентября 2019 года (Фото:ВВС)

Посол Великобритании Мелинда Симмонс завершает четырехлетнюю дипломатическую миссию в Украине. За это время Великобритания стала одним из ближайших союзников Украины и одной из стран, оказавших наибольшую помощь вооружениями до и во время войны. В интервью BBC Україна Симмонс рассказала, почему возникают недоразумения из-за западной помощи и как их преодолеть, почему Запад не показал того единства относительно войны, которое от него ожидали в Украине, и оценила политику Владимира Зеленского накануне полномасштабного нападения.



Вона також сказала, чим її вразили українці та кого з українських авторів найбільше любить читати.

Інтерв'ю у дипломата взяла кореспондентка ВВС Україна Вікторія Жуган.

«Я не передбачала, що війна станеться найближчим часом»

BBC: Не впевнена, чи це хороше питання до людини, яка так багато часу провела в країні, де йде війна, та все ж: за чим ви сумуватимете після того, як поїдете з України?

М.С.: Буде за чим сумувати. Одна з головних причин, чому так багато країн підтримують Україну, — це ваша боротьба. Українці борються. І люди бачать, що українці мають волю до боротьби. І це надихає, надає імпульс іншим країнам продовжувати підтримку.

Такими є український дух і воля — творити і рухатися вперед. І це щось абсолютно непересічне. Це протягом тривалого часу формуватиме ставлення інших країн до українців.

Я була на конференції, яку організувало Міністерство у справах ветеранів. І там була виставка малих бізнесів, створених ветеранами. Кожен з них вразив мене своєю креативністю. Це чудовий приклад того, як українець, маючи всього кілька речей — і більше нічого, може створити з них щось неймовірне. Кожен з тих підприємців був саме таким. І ось за цим всім я сумуватиму.

BBC: З яким особистим життєвим уроком ви поїдете з України?

М.С.: Думаю, це урок про людей. Я дещо зрозуміла про себе саму. Так само як і всі інші люди тут дещо зрозуміли про себе. А саме: коли ти стикаєшся з найжахливішими обставинами, то відкриваєш у собі щось таке, про що навіть не знав. У мирні часи цим не користуєшся — тому що, слава Богу, воно тоді не потрібне. Але коли треба — воно там.

І тобі не треба шукати його в інших — воно є в тобі. І воно допомагає пережити це все. Дух здатний творити надзвичайні речі. Я зрозуміла це про себе. Думаю, як і ви про себе. І я бачила це в усіх довкола.

BBC: Ви зараз говорите вже як українка, а не іноземка.

М.С.: Чотири роки в Україні!

BBC: Чи могли ви передбачити, що Росія піде на повномасштабне вторгнення? Адже ще від 2014 року і в Україні, і за кордоном звучало багато голосів про ймовірність такого розвитку подій. Яке у вас було передчуття перед приїздом сюди?

М.С.: Хоч мені й неприємно це визнавати, але так. Я дійсно думала, що це може статися. Перед приїздом сюди я прочитала десь 12 чи 13 дуже хороших, ґрунтовних книжок про Україну. Я зустрічалася з кількома вченими та політиками, які уважно стежать за Україною.

Ще до свого приїзду я доклала чимало зусиль, щоб зрозуміти цю країну так добре, як тільки могла. І звісно, особливу увагу я приділяла подіям, які відбулися після 2014 року, так само як і після 1991 року. І для мене все було очевидно.

До того ж на своїх попередніх посадах я бачила, що відбувалося у Молдові, Грузії. Шаблон один і той самий. Росія заходила на ці території, займала там свої позиції і чекала на можливості. А коли ці можливості з’являлися, вона зі своїх позицій їх реалізовувала. Тож у мене не було сумніву, що це, цілком імовірно, може статися.

А ще тоді якраз вибрали президента Зеленського. І я була впевнена, що це принесе зміни, адже він не мав традиційного політичного досвіду.

Єдине, чого я не знала і чого не передбачала, — що це станеться найближчим часом. Я не вірила, що це почнеться, коли я буду тут. Пам’ятаю, як, читаючи, я відкладала книжку і думала: ну, ще років 10−15 — і це станеться. Але не думала, що це почнеться менше, ніж через чотири роки.

BBC: Дехто в Україні звинувачує президента Зеленського в тому, що він не повністю підготував країну до повномасштабного вторгнення. А він у відповідь каже, що західні партнери не надали йому достатньої інформації про наростання загрози перед початком конфлікту. На вашу думку, у 2021-му Британія достатньо підтримувала Україну? Чи можна було зробити більше?

М.С.: Перш за все, історія все розставить по місцях. Про російське вторгнення в Україну ще багато напишуть. І, спираючись на цей зважений аналіз, люди зроблять висновки. Подивимось, чи вийде з часом відступити і поглянути на все, що відбувалося, зі сторони.

По-друге, просто уявіть себе на місці голови держави чи керівника уряду в дні, коли над країною нависає військове вторгнення. І коли потрібно ухвалювати зважені рішення.

По-третє, якщо говорити про Британію, то це публічна інформація, Британія ділилася з Україною тим, що знала, і тим, що бачила. Але розвідувальна інформація — це не остаточні рішення. Це просто дані, на основі яких ви ухвалюєте рішення.

Наприклад, розвіддані кажуть, що росте скупчення військ чи техніки. І вам треба самому витлумачити ці дані і зробити висновки. І це дуже складне завдання. Тож розвіддані — це предмет для розмови, а не готовий висновок. І кілька таких розмов було.

Не забувайте, що все це відбувалося, коли Україна виходила з пандемії COVID-19, а її економіка потребувала серйозної уваги, як і в багатьох інших країнах. І окрім обережних планів перезапустити економіку, було потрібно ще давати раду загрозі вторгнення — це кошмар для уряду.

Коли я згадую про той етап, то можу лише поспівчувати — не лише міністрам та керівникам країни, які, можливо, сподівалися, що цього таки не трапиться. Але й жителям України, в тому числі сотням тисяч освічених людей, які бачили ту саму інформацію в соцмережах і теж думали: ні, цього не буде. І я розумію, чому вони так думали. І не думаю, що треба їх засуджувати за це.

Мелінда Сіммонс на церемонії вручення вірчих грамот Володимиру Зеленському, 11 вересня 2019 року / Фото: Офіс президента

«Найсильніша сторона Зеленського — почуття гумору»

BBC: Як ви зустріли початок повномасштабної війни?

М.С.: Я евакуювалася до Львова перед початком війни, а до того залишалася в Києві, поки мені дозволяли. До Львова я переїхала десь за три дні до 24-го числа, тобто десь 20 чи 21 лютого. Це доволі пізно, якщо порівнювати з багатьма іншими посольствами.

І я рада, що змогла залишатися тут стільки, скільки мені дозволили. А у Львові я практично не спала до тієї ночі, коли все почалося. Тому що було відчуття, що воно наближається. Хто може спати в таких умовах?

У ту ніч, коли все почалося, я виглядала з вікна своєї маленької готельної кімнати. Було дуже холодно. Земля була вкрита памороззю. І раптом зазвучала перша сирена повітряної тривоги. І через кілька хвилин я почула звуки військових літаків у небі. Моя перша думка: «Я навіть не знаю, чиї це літаки — українські чи російські». І тоді, звісно, я подумала: що робити?

Усі тренінги, все твоє знання моментально випаровується з голови. І ти стаєш тим, ким ти є. Що тобі робити? Щойно почалася війна, тебе наповнює дивне відчуття, наче ти — єдина людина на Землі. І це так дивно, бо ціла країна, всі українці переживають один і той самий момент. Але я ще ніколи не почувалася такою самотньою.

BBC: Але вже через кілька місяців, у квітні, ви стали однією з перших послів, які повернулися до Києва. Чиє це було рішення?

М.С.: У Львові я не хотіла, щоб ми були тягарем для ЗСУ. І ми всі вирішили, що буде краще виїхати і не заважати їм робити свою справу. Тож ми переїхали до Польщі. Але щойно ми ступили на польську землю, я відразу ж почала просувати ідею, щоб ми повернулися.

Те, що мені пора повертатися, стало зрозуміло, коли я побачила відео з тими покинутими танками на дорозі з Житомира до Києва. Плюс те, що тоді ж до Києва приїхав Борис Джонсон.

Той перший візит Бориса Джонсона був історичним для всіх, правда ж? Коли він ходив по урядовому кварталу, я дивилася на ці кадри і думала: «Я повертаюся! Якщо він приїхав, то і я приїду». І за кілька днів ми швидко все організували.

BBC: Що ви радили йому в ті дні, коли він мав стати першим іноземним лідером, який відвідав Україну під час війни?

М.С.: Не думаю, що йому потрібні були якісь поради. У ті дні президент Зеленський і прем'єр Джонсон спілкувалися майже щодня. Вони вже добре знали один одного. Він вважає президента Зеленського неймовірно відважним чоловіком.

Був ще один історичний момент. Пам’ятаєте, як Зеленський з’явився на відео і зняв на телефон себе і свою найближчу команду перед офісом президента? Впевнена, більшість світових лідерів дивилися на це і думали: «Він — ціль номер один для росіян. І ось він стоїть і каже всім українцям, що він живий і працює». Думаю, наш уряд теж був вражений цим.

Борис Джонсон прибув до Києва 9 квітня 2022 року, незабаром після відступу російських військ з північних регіонів України / Фото: Getty Images

BBC: Ви щойно описали публічний бік Володимира Зеленського. Але цікаво, як це насправді — працювати з ним? Які в нього сильні сторони і що могло б бути краще?

М.С.: Я завжди вважала, що його найсильніша сторона — це почуття гумору. Чесно кажучи, не уявляю, як він досі його не втратив, зважаючи на той тиск, під яким він перебуває. Навіть коли він втомлений. А я часто бачила його втомленим, адже він працює сім днів на тиждень і мало відпочиває. І люди, які з ним працюють, урядовці, теж мало відпочивають.

Гумор демонструє, що ти даєш собі раду, що ти живеш. Тож коли бачиш його таким, то відчуваєш, що ти і сам можеш так почуватися. Думаю, його вміння залучати людей є його сильною стороною. Не впевнена, що маю право говорити про його слабкості.

Думаю, кожен, хто перескочив з однієї галузі діяльності в іншу, від успішного актора і підприємця в сфері шоубізнесу до політика — ще й не просто політика, а найвищого лідера, мусить навчатися дуже швидко. І підозрюю, що це не так просто.

А ще можу уявити собі, що кожен, хто досягнув успіху у його сфері, розчарується в деяких неуникних і важливих аспектах державного управління. Але він усе це подолав. Тому, думаю, на цьому етапі важко не захоплюватися ним.

«Не думаю, що правильно говорити про Захід як про єдину сутність»

BBC: Нині Україна має великий кредит довіри. Водночас співпраця між Україною і Заходом не завжди проходить гладко. Що, на вашу думку, Україна могла б зробити краще протягом цих років?

М.С.: Перш за все, не думаю, що це правильно — говорити про Захід як про єдину однорідну сутність.

Одна з важливих речей про цю війну — це те, як у зв’язку з нею проявили себе колишні радянські країни зі своїми чітко вираженими питаннями й інтересами. Балкани, північноєвропейські країни і країни Причорномор’я значно чіткіше заявили про свої занепокоєння в сфері безпеки.

Тож думаю, ефективніше говорити про групи країн. До того ж країни Великої сімки згрупувалися між собою, країни НАТО. Простіше розглядати їх у межах таких груп.

І одна з речей, яку доводиться робити Україні, — це знову і знову доводити, що вона — цінний партнер для величезного розмаїття країн, які надають підтримку: військову, фінансову тощо. Адже ці країни підключаються і надають таку підтримку вперше в історії. Українцям важко зрозуміти, чому Україні треба постійно показувати світові, що саме це і треба робити.

І на рівні емоцій я можу зрозуміти українців. Зрештою, я теж втрачала людей на цій війні. Тож я дійсно це розумію.

Але водночас ви чи ваш уряд має дивитися на все це очима тих іноземних урядів, які надають гроші чи військове обладнання. І які повинні звітувати за це перед своїми громадянами. І там немає місця для емоційних розмов. Це має бути стратегічна, чітка, конкретна розмова. І в ній має йтися не лише про боротьбу, але й про відданість України своїм інституціям, справедливості, прозорості. Як би важко не було це чути.

BBC: Я бачила відео вашої прощальної промови, яку ви кілька днів тому записали. Ви кажете, що сподіваєтеся на зустріч в українському Криму. Але це також предмет дискусій, тому що говорити такі речі популярно, але звісно, ніхто зараз не знає, чи зможе Україна досягнути своїх військових цілей і вийти на кордони 1991 року. Як у такому випадку Британія будуватиме свої відносини з Україною?

М.С.: Тут важливо бути точними. У тій промові, яка була доволі імпровізованою, я сказала «можливо, в Криму». Я не казала: «Побачимося в Криму». Тому що я хороший дипломат. (Сміється).

Але одна зі змін, які принесла ця війна, — це те, що спеціальний статус, який міжнародна спільнота надала Криму після 2014 року, за моїм відчуттям, нині став більш збалансованим.

Звичайно, Росія, а особливо [диктатор Володимир] Путін, бачить Крим критично важливою частиною своєї території. Але цілком очевидно, що це — частина України. І коли міжнародна спільнота говорить про Херсон чи Запоріжжя, Донецьк, Луганськ і Крим — це все нині змішалося в одному контексті відвоювання своїх суверенних територій.

Тож який сенс у так званому спеціальному статусі для Криму? У плані легітимності немає жодної різниці між тим, за яку саме свою суверенну територію ви боретеся.

І Британія завжди заявляла, що Крим — це Україна. І ось чому я згадала про це у своїй прощальній промові — можливо, побачимося в Криму. Тому що, на мою думку, це так само ймовірно, як побачитися на Запоріжжі чи на Херсонщині.

BBC: Але чи розглядає Британія сценарій, коли Україні не вдасться відновити територіальну цілісність до кінця війни?

М.С.: Британія допомагає Україні відвойовувати свою територіальну цілісність. Саме це ми і робимо.

«Я обожнюю Ліну Костенко, але читати її надзвичайно важко»

Мелінда Сіммонс виступає на всеукраїнському форумі "Українська — мова перемоги". Київ, 9 листопада 2022 року / Фото: УНІАН

BBC: ВВС Україна завжди раділа, що ви оголошуєте переможців книжкового конкурсу Книга року ВВС. І чудово, що ви робили це українською мовою, ми це дуже цінуємо і вдячні вам. Тож питання від нашої команди ВВС Україна: у вас є улюблена українська книжка? Чи, можливо, улюблений автор? Ви читаєте книжки українською?

М.С.: Читаю. Але українська мова в літературі мені дається складніше, ніж у нехудожніх книжках. Як не дивно, я змогла читати Браму Європи Сергія Плохія. Жодних проблем. І це дивовижно, бо там доволі важкі слова, але я знаю предмет. І я багато читала про Україну раніше, маю певний багаж знань.

А ось Ліну Костенко, яку я обожнюю, читати надзвичайно важко. Якось я сіла за неї і за вечір подужала сторінки дві, аж голова заболіла. Але я дуже люблю читати її.

А ще мені подобається Андрій Курков. Люблю його книжки. Але знову ж таки, мені важко читати його, проте я наполегливо продовжую це робити, бо раніше читала його англійською. Українська мова — дуже лірична. І навіть провівши чотири роки в Україні, я досі даю інтерв'ю англійською, а не українською. І не тому, що не вмію говорити українською — я можу це робити.

Але щоразу, коли я веду розмову на якісь загальні теми, то помічаю, що значення певних висловів набувають різних сенсів. І тоді я запитую себе, чи правильно я все зрозуміла? Люди користуються українською мовою в доволі особистий спосіб. Є регіональні варіації. Різні способи, щоб висловити якесь поняття. І тут треба провести багато часу, щоб упевнено почуватися серед цих усіх варіацій.

BBC: Пам’ятаю, якось ви розповідали моїй колезі про те, що українці настільки прямолінійно користуються своєю мовою, що на початку свого перебування ви потрапили в ситуацію, коли вас обізвали ідіоткою.

М.С.: (Сміється). Так і було. Це один з моїх улюблених спогадів. Пам’ятаю, як розказала про це своїй матері, а вона у відповідь: «Це так грубо!». Це справді звучить грубо, але насправді це було по-своєму мило. Це було в касі в метро. Я тоді розсміялася. Я сміялася, бо що ще я могла зробити? Тоді я ще не так добре знала українську, щоб порозумітися. Нині я розумію, що українці мають дещо спільне з британцями.

Спочатку вони доволі замкнені з вами. А українці ще й доволі прямолінійні у своїх висловлюваннях. Але коли знайомишся ближче, ця замкненість руйнується. І тоді за нею знаходиш неймовірне тепло. За чотири роки це єдиний випадок, коли мене назвали ідіоткою. Мабуть, у тієї жінки просто був невдалий день.

BBC: Багато наших глядачів, багато українців бачили ваші промови українською і були вражені цим. Що б ви на прощання побажали українцям українською?

М.С.: Я пишаюся тим, що ми разом досягли. І сподіваюся, що Україна стає рішучою. Адже це те, що нам необхідно.