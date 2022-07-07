Подтвержденные потери. С начала полномасштабного вторжения РФ погибли почти 5000 гражданских украинцев — ООН 7 июля, 03:18 Кладбище в Харькове (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило, что с 24 февраля погибло 4889 гражданских, еще 6263 получили ранения.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Причиной большей части зафиксированных случаев гибели или ранения гражданских лиц было применение оружия взрывного действия с большой зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары», — сообщили в ООН.

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По подтвержденным данным ООН, погибло 1862 мужчин, 1264 женщин, 157 мальчиков и 137 девочек, тогда как пол 41 ребенка и 1428 взрослых не удалось установить.



Наиболее люди пострадали в Мариуполе, Изюме, Лисичанске, Попасной и Северодонецке.

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