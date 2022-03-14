«Надо заканчивать». Пленный российский срочник обратился к Путину 14 марта, 16:27 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Sputnik / Sergey Guneev / Kremlin via REUTERS)

Российский срочник Николай Польщиков, который попал в плен украинских военнослужащих, обратился к президенту РФ Владимиру Путину. Он призвал его прекратить войну в Украине.

На брифинге в понедельник, 14 марта, он сказал, что война якобы не нужна россиянам.

«Дай Бог, чтобы все это поскорей закончилось. Чтобы всех военнослужащих РФ, которые обманом попали сюда, вернули домой. Чтобы дали этот приказ. Чтобы все мы были у себя дома и никогда не приезжали в эту страну. Надо прекращать все это, товарищ президент, надо заканчивать», — заявил военнопленный срочник.

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