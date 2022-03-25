Пленный пилот признался, что застрелил безоружного черниговца, который гнался, чтобы его поймать 25 марта, 19:30 Цей матеріал також доступний українською Россиянин пытался скрыться от местных жителей, пытавшихся его поймать (Фото:Коллаж НВ)

Пилот российского СУ-34 Александр Красноярцев признался, что при попытке скрыться от людей, которые преследовали его после катапультирования с подбитого самолета, убил гражданское лицо.

Об этом он рассказал во время интервью украинскому блогеру Владимиру Золкину.

Самолет майора Красноярцева сбили с ПЗРК украинские военные в окрестностях Чернигова 5 марта. Это был его третий вылет за время войны — на борту он нес шесть 500-килограммовых неконтролируемых авиабомб (ФАБ-500).

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Упавший самолет разгромил частные дома. Штурман Константин Криволапа запустил систему катапультирования, но погиб при приземлении. Красноярцев приземлился на крышу дома, услышал крик «Россиянин, выходи!» и решил бежать, чтобы укрыться в соседнем дворе в сарае.

«За мной побежал мужчина, пытался меня догнать. Не знаю, с вилами или еще чем-то. Я применил оружие. Те действия, которые к автоматизму, что нужно отстреливаться, бежать, прятаться. Такое состояние. Потом корил себя неоднократно — применил оружие», — рассказывает он.

Красноярцев произвел несколько выстрелов из пистолета Макарова в мужчину. Уже когда майора поймали, ему сообщили, что мужчина умер. В отношении Красноярцева было открыто уголовное производство по статье «Нарушение законов и обычаев войны».