Российских военнопленных ожидает обмен или наказание в Украине — Верещук 14 марта, 01:17 Цей матеріал також доступний українською Украина будет работать по вопросу военнопленных согласно международному гуманитарному праву — Верещук (Фото:Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что военнопленных РФ будут обменивать, либо они будут нести наказание в Украине.



По ее словам, Украина будет работать, как определено международным гуманитарным правом, а обменный фонд будет обязательно сформирован, сообщает пресс-служба министерства.

Она добавила, что сейчас в сфере обращения с военнопленными в Украине уже упорядочена необходимая нормативно-правовая база, разработан порядок действий, а также создан Координационный штаб и определены ответственные секретари, но, оговорилась она, РФ не слишком заботится о судьбе своих погибших и раненых военных.

«В такой ситуации сложно прогнозировать, насколько российская сторона будет интересоваться теми своими солдатами и офицерами, которые окажутся за решеткой у нас. Как и формат, в котором может быть обмен пленными. Да и вообще — каким будет отношение России к этой проблеме, уже имеющей серьезные масштабы», — отметила Верещук.

Министр уточнила, что на каждого из пленных заполняют специальные карточки и присылают в Красный Крест. По ее словам, она видела списки, и ее поражают годы рождения «детей», которых РФ отправила на войну: 2002, 2003-й.

«Я шокирована. Ведь раньше говорили, что это профессиональная армия России, а воюют фактически дети», — резюмировала Верещук.

Ранее сообщалось, что кабинет министров создаст специальную структуру для контроля над обращением с пленными. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в плену находятся тысячи военных российских оккупантов.

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