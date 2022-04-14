Ведутся переговоры об их освобождении. Глава МВД сообщил число пленных нацгвардейцев с Чернобыльской АЭС 14 апреля, 00:58 Цей матеріал також доступний українською Монастырский заявил, что не знает о судьбе пленных с ЧАЭС нацгвардейцев (Фото:Денис Монастырский via Telegram)

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил о том, что с Чернобыльской АЭС в плену оказалось 169 военнослужащих Национальной гвардии.



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Чиновник отметил, что часть их них находится в Беларуси, другая часть — в России, сообщает канал МВС в Telegram.

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«Мы были на месте, где их содержали. Это подземелье без света, без возможности нормально общаться. У них забрали все средства связи, когда они находились там. И потом их увезли. Какова их судьба, к сожалению, сказать не могу», — добавил Монастырский.

По словам главы МВС, в данный момент продолжаются переговоры по обмену нацгвардейцев. Однако, возможно, они вернутся домой после завершения активных боевых действий.

Вечером 31 марта НАЭК Энергоатом со ссылкой на сотрудников Чернобыльской АЭС сообщила, что российские оккупанты, которые покинули территорию станции, забрали с собой нацгвардейцев, находившихся в плену с 24 февраля.

Мэр города-спутника ЧАЭС Славутича Юрий Фомичев заявил, что российские оккупанты могли взять в плен около 200 бойцов Нацгвардии в Чернобыльской зоне отчуждения.



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