Сумской области выделили первые 250 миллионов гривен на восстановление

18 апреля, 05:51
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Последствия оккупации Тростянца Сумской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Последствия оккупации Тростянца Сумской области (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

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Глава Сумской областной государственной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что правительство выделило первые 250 миллионов гривен на восстановления после атаки российских оккупантов.

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«Надо отремонтировать и восстановить дома, обеспечить все жилищно-коммунальные услуги в обычном режиме. На это Сумщина уже получает от правительства первые 250 млн грн. Работы начнутся только на разминированных территориях», — сообщил Живицкий.

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Он подчеркнул, что до начала следующего отопительного сезона необходимо восстановить теплоснабжение и работу Ахтырской ТЭЦ.

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В Сумской области с начала полномасштабного вторжения россияне повредили или разрушили 976 гражданских объектов.

Также в результате российской агрессии повреждено 364,6 километра дорог местного значения, разрушены два моста. На автомобильных трассах государственного значения разрушены пять мостов.

По приблизительным расчетам, на восстановление критической инфраструктуры, транспортной сети, зданий и других объектов, независимо от формы собственности, необходимо более 20 млрд гривен

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Сумская область Война России против Украины Восстановление Украины

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