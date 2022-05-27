«Наша цель — помочь». Пентагон «помнит и знает» о запросе Украины на ракеты большой дальности — Кирби

27 мая, 22:08
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Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

Флаг США (Фото:Ralphs_Fotos / pixabay)

В Министерстве обороны США заявили, что они «помнят и знают» о запросе Украины на реактивные системы залпового огня, но «решения еще не приняты».

Война России против Украины — главные события 27 мая

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

Он подчеркнул, что главная задача США — это помочь Украине одержать победу в войне.

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«Наша цель с самого начала состояла в том, чтобы попытаться помочь им (Украине — ред.) в борьбе, в которой они участвуют сегодня», — заявил он.

Однако Кирби сказал, что министерство обороны «помнит о времени», когда речь идет о вторжении России в Украину.

«Мы всегда внимательны, как и с самого начала, помним о часах здесь, помним об этом чувстве срочности, помним, что время нам не друг. Вот почему мы продолжаем буквально перемещать оборудование. каждый день в течение последних 90 с лишним дней этой войны», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=RzfuA7e06NA&t=1s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США Российская агрессия Военная помощь Пентагон Джон Кирби Война России против Украины

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