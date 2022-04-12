В Пентагоне заявили, что пока не могут подтвердить применение химического оружия 12 апреля, 03:38 Цей матеріал також доступний українською Здание Пентагона (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что у Минобороны США в данный момент нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

Война России против Украины — главные события 11 апреля

Об этом сообщает CNN.

В Пентагоне отметили, что будут внимательно следить за дополнительной информацией, напомнив о своих опасениях применения химического оружия.

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«Эти сообщения, если они правдивы, вызывают глубокую обеспокоенность и отражают опасения, которые у нас были по поводу того, что Россия может использовать различные средства подавления беспорядков, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, в Украине», — заявил Кирби.

Вечером 11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное отравляющее вещество, которое сбросили с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

Ранее в этот день Центр противодействия дезинформации при СНБО сообщал, что россияне хотят применить химическое оружие против украинских военных, которые держат оборону Азовстали в Мариуполе. Так называемый представитель псевдореспублики «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «надо разобраться с блокировкой завода» и «обратиться к химическим войскам».

Одновременно российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. В ЦПД подчеркнули, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.

Лидер Азова Андрей Билецкий заявил, что в Мариуполе пострадали три человека.

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