Силы обороны отбили более 30 атак РФ, оккупанты ищут 50 дезертиров в Луганской области — Генштаб 31 марта, 18:51 Защитники Украины в Запорожской области, 29 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 пятницы, 31 марта, на 401-й день с начала полномасштабного вторжения страны-террориста РФ.

Главное из сводки, опубликованной Генштабом в Facebook:



за сутки российские оккупанты нанесли пять ракетных и 12 авиаударов, более 20 раз вели обстрел из реактивных систем залпового огня;



гражданские объекты в Запорожье и других украинских населенных пунктах снова подверглись удару российских баллистических ракет. Также россияне использовали шесть БПЛА Shahed-136, все их уничтожили защитники Украины;

вероятность новых ракетных и авиаударов остается высокой по всей Украине;

основные усилия враг сосредоточил на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях . За сутки Силы обороны отразили более 30 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку;

. За сутки Силы обороны отразили более 30 атак оккупантов. Самые ожесточенные бои идут за Белогоровку, Бахмут, Авдеевку и Марьинку; на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет. В Беларуси закончились учения подразделений ССО вооруженных сил;

ситуация не изменилась, признаков формирования наступательных группировок врага нет. В Беларуси закончились учения подразделений ССО вооруженных сил; на Лиманском направлении россияне безуспешно пытались наступать в районах Макеевки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и в районе Серебрянского лесничества;

россияне безуспешно пытались наступать в районах Макеевки, Кременной, Дибровы, Белогоровки и в районе Серебрянского лесничества; на Бахмутском направлении не прекращаются штурмы врагом Бахмута, оккупанты пытаются полностью захватить город;

не прекращаются штурмы врагом Бахмута, оккупанты пытаются полностью захватить город; на Авдеевском и Марьинском направлениях войска страны-террориста безуспешно наступали возле Новобахмутовки, Авдеевки и Первомайского;

войска страны-террориста безуспешно наступали возле Новобахмутовки, Авдеевки и Первомайского; на Шахтерском направлении оккупанты активно использовали беспилотники для корректировки артиллерийского огня;

оккупанты активно использовали беспилотники для корректировки артиллерийского огня; на Запорожском и Херсонском направлениях враг совершенствует оборонные рубежи и позиции;

враг совершенствует оборонные рубежи и позиции; случаев побега групп оккупантов из подразделений и воинских частей становится больше: в Старобельском районе Луганской области оккупанты ищут 50 дезертиров;

авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения оккупантов и их техники, ракетные войска и артиллерия поразили восемь районов скопления оккупантов, их вооружения и техники, склад топливно-смазочных материалов, два ЗРК, артиллерийское подразделение на огневой позиции и станцию радиоэлектронной борьбы.

Видео дня

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор РФ потеряла около 173 360 оккупантов, за последние сутки — около 460.

