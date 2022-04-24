Войну РФ против Украины нельзя сравнивать ни с какой другой — Зеленский 24 апреля, 01:17 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official/)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что войну РФ против Украины нельзя сравнивать ни с какой другой.

Об этом Зеленский он сказал во время пресс-конференции для украинских и иностранных СМИ, передает Укринформ.



По его словам, «все специалисты сказали, что эту войну нельзя сравнивать ни с какой войной в 21 веке».

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«Это невозможно сравнивать даже с войнами 90-х годов 20-го века, такой войны не было… И конечно же, такого уничтожения ни в одной из войн, ведущих к этому РФ на территории других независимых государств, не было и в помине. Такого количества задействованной тяжелой техники и такого военного хамства, как пытки, как насилие и изнасилование — такого не было никогда и, дай Бог, чтобы больше не было в других странах. И так выпала судьба, что Украина может это все остановить, к сожалению, жизнями украинцев», — сказал Зеленский.

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