Украинские защитники освободили 1003 населенных пункта, 224 уже разминировали — ОП 10 мая, 16:39 Цей матеріал також доступний українською Кирилл Тимошенко (Фото:via Facebook)

Украинские защитники освободили от российских оккупантов 1003 населенных пункта Украины, из них 224 уже разминированы. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Кирилл Тимошенко во время брифинга.

Война России против Украины — главные события 10 мая

В освобожденных населенных пунктов работают гуманитарные штабы, областные военные администрации и сотрудники ГСЧС. Почти в 600 из них возобновила работу Нацполиция. Органы местного самоуправления вернулись к работе в 70% населенных пунктов. Автомобильное сообщение восстановили на 70%, железнодорожное — на 42%.



Видео дня

Тимошенко также рассказал о результатах восстановления критической инфраструктуры в освобожденных городах и селах:



газовое обеспечение — в 650 населенных пунктах;

мобильная связь и интернет — в 720;

работа банков — почти в 300;

работа Укрпошты — почти в 800;

электроэнергия — в 83%;

водоснабжение и водоотвод — в 60%;

работа АЗС — в 49%.

«Мы готовы к тому, что российские оккупанты могут снова прийти на нашу территорию. Но мы ни в коем случае не будем сбавлять темп восстановления пострадавших от войны регионов, где прекратились боевые действия. Люди не могут жить в руинах, нужно все приводить в порядок», — подчеркнул Тимошенко.

Как собаки из ДСНС помогают Украине побеждать – Дмитрий Кудашкин https://www.youtube.com/embed/6L06fArdZwY

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.