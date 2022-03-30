С начала войны из Украины выехали почти четыре миллиона человек — ООН
Место для размещения украинских беженцев в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехало 3,9 миллионов человек.
6,5 миллионов человек переместились внутри Украины, сообщает Укринформ.
В ООН также отметили, что по официальным данным с начала войны погибло 1119 мирных граждан — из них 99 детей. Отмечается, что реальные показатели значительно выше.
Мсуя сообщила, что сложной остается гуманитарная ситуация во многих городах. Из-за обстрелов гуманитарные конвои часто не могут доехать до людей.
«Они в ловушке. В отчаянии. В страхе. В некоторых районах опасно даже хоронить мертвых», — заявила Мсуя.
Она также отметила, что в ООН поражены работой волонтеров в Украине.
«Украина — это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу. Я вдохновлена непрестанной преданностью этих людей, и мы должны продолжать поддерживать их работу», — заявила Мсуя.
Ранее заместитель премьер-министра Польши Петр Глинский заявил, что Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.