С начала войны из Украины выехали почти четыре миллиона человек — ООН 30 марта, 05:45 Цей матеріал також доступний українською Место для размещения украинских беженцев в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехало 3,9 миллионов человек.



6,5 миллионов человек переместились внутри Украины, сообщает Укринформ.



В ООН также отметили, что по официальным данным с начала войны погибло 1119 мирных граждан — из них 99 детей. Отмечается, что реальные показатели значительно выше.

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Мсуя сообщила, что сложной остается гуманитарная ситуация во многих городах. Из-за обстрелов гуманитарные конвои часто не могут доехать до людей.

«Они в ловушке. В отчаянии. В страхе. В некоторых районах опасно даже хоронить мертвых», — заявила Мсуя.

Она также отметила, что в ООН поражены работой волонтеров в Украине.

«Украина — это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу. Я вдохновлена ​​непрестанной преданностью этих людей, и мы должны продолжать поддерживать их работу», — заявила Мсуя.

Ранее заместитель премьер-министра Польши Петр Глинский заявил, что Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

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