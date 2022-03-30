С начала войны из Украины выехали почти четыре миллиона человек — ООН

30 марта, 05:45
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Место для размещения украинских беженцев в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Место для размещения украинских беженцев в Берлине (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Джойс Мсуя сообщила, что с начала полномасштабного вторжения РФ из Украины выехало 3,9 миллионов человек.

6,5 миллионов человек переместились внутри Украины, сообщает Укринформ.

В ООН также отметили, что по официальным данным с начала войны погибло 1119 мирных граждан — из них 99 детей. Отмечается, что реальные показатели значительно выше.

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Мсуя сообщила, что сложной остается гуманитарная ситуация во многих городах. Из-за обстрелов гуманитарные конвои часто не могут доехать до людей.

«Они в ловушке. В отчаянии. В страхе. В некоторых районах опасно даже хоронить мертвых», — заявила Мсуя.

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Она также отметила, что в ООН поражены работой волонтеров в Украине.

«Украина — это гуманитарный парадокс: рядом с крайним насилием мы видим удивительную доброту, глубокую солидарность и трепетную заботу. Я вдохновлена ​​непрестанной преданностью этих людей, и мы должны продолжать поддерживать их работу», — заявила Мсуя.

Ранее заместитель премьер-министра Польши Петр Глинский заявил, что Польша готова продолжать принимать украинских беженцев столько, сколько потребуется.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Беженцы ООН Война России против Украины

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