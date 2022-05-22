«Квартира в Астрахани за четыре миллиона»: российские оккупанты жалуются на обесценивание рубля — перехваченные разговоры 22 мая, 12:04 Цей матеріал також доступний українською Официальный курс рубля не отражает его рыночной стоимости (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko/File Photo)

В перехваченных разговорах россияне жалуются на обесценивание рубля. По их словам, за однокомнатную квартиру в Астрахани просят четыре миллиона рублей.

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Запись перехваченного разговора была опубликована Службой безопасности Украины в официальном канале в Telegram.

"Из-за сильной девальвации 3 млн рублей выплаты за ранение не хватает даже на однокомнатную квартиру в российской глубинке", – пишут в СБУ.

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В перехваченном разговоре российский оккупант, уже получивший средства за ранение в Украине (три миллиона гривен), жалуется, что не смог купить жилье в городе Астрахань, ведь однокомнатная квартира стоит четыре миллиона.

"Купил себе машину, Volkswagen polo, 2012 года. У нас однокомнатная квартира в Астрахани четыре ляма стоит. Цены, пиз*ец, как поднялись", – говорит оккупант.

Его собеседник пошутил, что для последующей выплаты нужно получить еще одну порцию от ВСУ: "еще одно ранение, и как раз хватит".

Bloomberg со ссылкой на Минфин РФ пишет, что России грозит самый глубокий экономический спад почти за три десятилетия из-за санкций, введенных после начала войны РФ против Украины. По оценке ведомства ВВП сократится на 12% в этом году. Минэкономики прогнозирует спад на 8%.

Также по данным Bloomberg Россия находится на грани первого дефолта по внешнему долгу более чем за столетие, который уже не может предотвратить.

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