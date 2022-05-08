Оккупанты заявили, что 8 мая «Украина ударит ракетами по Львовской и Волынской областях»

8 мая, 00:27
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Дети играют на площадке во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Дети играют на площадке во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Межведомственный координационный штаб РФ заявил, что 8 мая «украинские военные обстреляют из комплексов Точка-У скопления мирных людей во Львовской и Волынской областях».

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«8 мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны „киевский режим“ планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах», — заявили оккупанты.

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Российские военные сообщили, что удары будут проведены Точкой-У «как это уже было сделано на вокзале в Краматорске», где оккупанты атаковали мирных людей.

Оккупанты заявили, что «данные провокации украинские власти готовят с одобрения западных кураторов».

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8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске. По данным Кириленко, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.

https://www.youtube.com/watch?v=AV0HFzPrNkM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Львов Волынская область Львовская область Война в Украине Точка-У Война России против Украины

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