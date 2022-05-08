Оккупанты заявили, что 8 мая «Украина ударит ракетами по Львовской и Волынской областях» 8 мая, 00:27 Цей матеріал також доступний українською Дети играют на площадке во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Межведомственный координационный штаб РФ заявил, что 8 мая «украинские военные обстреляют из комплексов Точка-У скопления мирных людей во Львовской и Волынской областях».



Война России против Украины — главные события 7 мая

«8 мая в ходе отмечаемого на Украине Дня памяти и примирения в западных районах страны „киевский режим“ планирует осуществить очередные изощренные провокации с гибелью мирных граждан для последующего обвинения ВС России в неизбирательных ракетных ударах», — заявили оккупанты.

Видео дня

Российские военные сообщили, что удары будут проведены Точкой-У «как это уже было сделано на вокзале в Краматорске», где оккупанты атаковали мирных людей.

Оккупанты заявили, что «данные провокации украинские власти готовят с одобрения западных кураторов».

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске. По данным Кириленко, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.