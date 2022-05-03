«Это геноцид». Оккупанты заставляют жителей Мариуполя выполнять унизительные работы за еду — мэр

3 мая, 17:51
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Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационные войска привлекают местных жителей Мариуполя к унизительным работам, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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По его информации, оккупанты принуждают людей разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя.

Он также добавил, что приближается смена погодных условий и Мариуполю грозит большая инфекционная проблема. Поэтому оккупанты привлекают местных жителей к этим унизительным работам, которые вынужденно это делают за еду.

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https://www.youtube.com/watch?v=vSDefZu0ojU

«Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер за время Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тысяч местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения. Поэтому он уже превзошел Гитлера», — добавил мэр.

https://www.youtube.com/watch?v=-U7OQsvDL6k
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донецкая область Мариуполь Российская агрессия Война России против Украины

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