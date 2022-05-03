«Это геноцид». Оккупанты заставляют жителей Мариуполя выполнять унизительные работы за еду — мэр
Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Оккупационные войска привлекают местных жителей Мариуполя к унизительным работам, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.
Война России против Украины — главные события 3 мая
По его информации, оккупанты принуждают людей разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя.
Он также добавил, что приближается смена погодных условий и Мариуполю грозит большая инфекционная проблема. Поэтому оккупанты привлекают местных жителей к этим унизительным работам, которые вынужденно это делают за еду.
«Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер за время Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тысяч местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения. Поэтому он уже превзошел Гитлера», — добавил мэр.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.