«Это геноцид». Оккупанты заставляют жителей Мариуполя выполнять унизительные работы за еду — мэр 3 мая, 17:51 Цей матеріал також доступний українською Ситуация в Мариуполе, 14 апреля (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Оккупационные войска привлекают местных жителей Мариуполя к унизительным работам, заявил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

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По его информации, оккупанты принуждают людей разбирать завалы, хоронить убитых жителей Мариуполя.

Он также добавил, что приближается смена погодных условий и Мариуполю грозит большая инфекционная проблема. Поэтому оккупанты привлекают местных жителей к этим унизительным работам, которые вынужденно это делают за еду.

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«Это геноцид украинского народа. Они убили 20 тыс. местного населения. И чтобы вы понимали, Гитлер за время Второй мировой войны, за два года оккупации Мариуполя, убил 10 тысяч местного населения. А Путин за два месяца убил 20 тыс. населения. Поэтому он уже превзошел Гитлера», — добавил мэр.

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