Оккупанты запустили по Украине более 1200 ракет — Пентагон

24 марта, 06:27
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Осколки российской ракеты в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Осколки российской ракеты в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Министерстве обороны США сообщили, что с начала войны России против Украины оккупанты запустили более 1200 ракет.

Об этом сообщает ABC News.

В Пентагоне отметили, что россияне еще не использовали большую часть арсенала (ракеты класса «земля-воздух» и крылатые).

«Они все еще имеют значительное количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности», — заявили в Пентагоне.

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22 марта сообщалось, что количество авианалетов из Беларуси сократилось с пятидесяти до пяти раз в день.

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Цифры показывают, что с 1-го по 20 марта произошло снижение воздушных атак из территории Беларуси, хоть и нелинейно.

Так, например, пик воздушных операций был 7-го марта — 51 операция в день, а 18-го марта — всего 8 операций. Количество ракет, выпущенных из Беларуси по Украине также сократилось. Пик ракетных ударов пришелся на 9 марта — 23 пуска, а 18-го марта — только пять.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Ракеты Пентагон Война России против Украины

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