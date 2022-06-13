Шпионская паранойя. Оккупанты запретили жителям Херсона пользоваться Днепром — активисты 13 июня, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Херсонская область (Фото:khersonline.net)

На оккупированных территориях у россиян началась шпионская паранойя: жителям Херсона запретили пользоваться акваторией Днепра, а в Севастополе желающие прогуляться на море должны иметь при себе документы.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

«В оккупированном Херсоне российские захватчики на днях преступно „запретили“ для местного населения пользоваться с любой целью большей частью акватории Днепра, его проливов и лиманов», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом оккупанты не доверяют не только жителям, но и посетителям оккупированных территорий. Сообщается, что в Севастополе оккупанты усиливают «борьбу с морскими диверсантами».

С этой целью для населения перекрыт доступ к нескольким пляжам, выходящим на главную городскую бухту.

Также всех «туристов», кто хочет «покататься на прогулочном катере», российские оккупанты проверяют во время посадки на «запрещенные предметы» и «запрещают фото и видеосъемку».

Пропагандисты сами не скрывают, что накануне двух российских туристов, которые делали «селфи» возле одной из российских воинских частей, «успешно задержаны российскими спецслужбами» с соответствующими последствиями.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.