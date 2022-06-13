Шпионская паранойя. Оккупанты запретили жителям Херсона пользоваться Днепром — активисты

13 июня, 17:44
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Херсонская область (Фото:khersonline.net)

Херсонская область (Фото:khersonline.net)

На оккупированных территориях у россиян началась шпионская паранойя: жителям Херсона запретили пользоваться акваторией Днепра, а в Севастополе желающие прогуляться на море должны иметь при себе документы.

Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.

«В оккупированном Херсоне российские захватчики на днях преступно „запретили“ для местного населения пользоваться с любой целью большей частью акватории Днепра, его проливов и лиманов», — говорится в сообщении.

Видео дня

При этом оккупанты не доверяют не только жителям, но и посетителям оккупированных территорий. Сообщается, что в Севастополе оккупанты усиливают «борьбу с морскими диверсантами».

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С этой целью для населения перекрыт доступ к нескольким пляжам, выходящим на главную городскую бухту.

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Также всех «туристов», кто хочет «покататься на прогулочном катере», российские оккупанты проверяют во время посадки на «запрещенные предметы» и «запрещают фото и видеосъемку».

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Пропагандисты сами не скрывают, что накануне двух российских туристов, которые делали «селфи» возле одной из российских воинских частей, «успешно задержаны российскими спецслужбами» с соответствующими последствиями.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Крым Российская агрессия Херсон Херсонская область Российская пропаганда Оккупация Крыма Война России против Украины

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