Шпионская паранойя. Оккупанты запретили жителям Херсона пользоваться Днепром — активисты
Херсонская область (Фото:khersonline.net)
На оккупированных территориях у россиян началась шпионская паранойя: жителям Херсона запретили пользоваться акваторией Днепра, а в Севастополе желающие прогуляться на море должны иметь при себе документы.
Об этом сообщает Ассоциация реинтеграции Крыма.
«В оккупированном Херсоне российские захватчики на днях преступно „запретили“ для местного населения пользоваться с любой целью большей частью акватории Днепра, его проливов и лиманов», — говорится в сообщении.
При этом оккупанты не доверяют не только жителям, но и посетителям оккупированных территорий. Сообщается, что в Севастополе оккупанты усиливают «борьбу с морскими диверсантами».
С этой целью для населения перекрыт доступ к нескольким пляжам, выходящим на главную городскую бухту.
Также всех «туристов», кто хочет «покататься на прогулочном катере», российские оккупанты проверяют во время посадки на «запрещенные предметы» и «запрещают фото и видеосъемку».
Пропагандисты сами не скрывают, что накануне двух российских туристов, которые делали «селфи» возле одной из российских воинских частей, «успешно задержаны российскими спецслужбами» с соответствующими последствиями.
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