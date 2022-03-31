Оккупанты заминировали в Тростянце кладбище

31 марта, 01:55
Цей матеріал також доступний українською
Уничтоженная техника российской армии в Тростянце (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Уничтоженная техника российской армии в Тростянце (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в Тростянце заминировали местное кладбище.

Война России против Украины — главные события

«К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много минирований, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище», — сообщил Живицкий.

Видео дня

К сожалению, Живицкий сообщил, что один местный житель погиб на растяжке после освобождения города украинскими военными.

https://www.facebook.com/Zhyvytskyy/videos/774514150196573/

26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области.

Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.

Читайте также:
Освобождение Тростянца. Командир танкового полка РФ застрелился после разгрома «элитной» Кантемировской дивизии — украинская разведка

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские войска перешли в контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его в Киевской и в Херсонской области.

Редактор: Сергей Чудновцев

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Сумская область Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X