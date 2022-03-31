Оккупанты заминировали в Тростянце кладбище 31 марта, 01:55 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная техника российской армии в Тростянце (Фото:Сухопутні війська ЗС України/Telegram)

Руководитель Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что российские оккупанты в Тростянце заминировали местное кладбище.

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«К сожалению, в наших освобожденных общинах остается много минирований, много заминированных полей, обочины дорог, даже заминировали в Тростянце кладбище», — сообщил Живицкий.

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К сожалению, Живицкий сообщил, что один местный житель погиб на растяжке после освобождения города украинскими военными.

26 марта украинские защитники освободили Тростянец Сумской области.

Глава администрации Сумской области Дмитрий Живицкий сообщил, что кроме Тростянца украинские военные также освободили Боромлю.

По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, украинские войска перешли в контрнаступление в Сумской, Харьковской областях и продолжают его в Киевской и в Херсонской области.

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