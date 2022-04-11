Наступление оккупантов на Донбассе может начаться в ближайшее время — Минобороны 11 апреля, 16:11 Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники в Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе, заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник во время брифинга в Медиа Центре Украина.

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Спикер сообщил, что российские оккупанты продолжают перегруппировывать войска для наступления в восточной операционной зоне, наращивают систему управления и материально-технического обеспечения. Основные усилия врага направлены на подготовку к разгрому группировки Объединенных сил, установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями и обеспечению устойчивого сухопутного коридора со временно оккупированным Крымом.



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Также россияне пытаются улучшить тактическое положение в Южнобугском районе и закрепиться в административных границах Херсонской области. Часть подразделений оккупанты оставили в Гомельской области Беларуси и Брянской и Белгородской областях России, вероятно, чтобы демонстрировать там свое военное присутствие и сковывать украинские войска, добавил Мотузяник.



«По нашей информации, противник перешел к фазе завершения возобновления своих подразделений и перебрасывания их на территории Донецкой и Луганской областей. Мы прогнозируем, что активные боевые действия начнутся на этих территориях уже где-то в ближайшее время. В то же время украинская армия к этому готова. Мы не можем прогнозировать, когда именно это произойдет, есть сообщения западных источников. В то же время противник уже почти закончил подготовку к наступательной операции», — сказал он.

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