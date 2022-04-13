В Мариуполе оккупанты захватили экипаж двух гражданских судов 13 апреля, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Гражданское судно (Фото:Людмила Денисова)

На территории Мариупольского морского торгового порта российские военные 10 апреля захватили экипаж еще двух гражданских судов.

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Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

Оккупанты взяли в заложники экипаж теплоходов Azburg под флагом Доминики и Lady Augusta под флагом Ямайки. Первое судно прибыло из Бургаса в мариупольский порт 22 февраля для загрузки металлопродукцией.

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После артиллерийских и минометных обстрелов порта грузовые работы остановились. А 3 апреля в результате попадания двух минометных снарядов в навигационный мостик на судне вылетело стекло и частично повредилась навигационная аппаратура.

4 апреля в машинное отделение попал снаряд, который взорвался. В результате начался пожар в машинном отделении, травмировался моторист.

На сигнал бедствия отозвался катер украинских пограничников, который помог экипажу эвакуироваться на борт Lady Augusta. Травмированный моторист был доставлен в госпиталь, ему оказали помощь.

А уже 10 апреля членов экипажа Аzburg и Lady Augusta взяли в плен и вывезли во временно оккупированный Донецк. На первом судне 12 моряков являются гражданами Украины. Члены экипажа второго судна являются гражданами Сирии, их количество неизвестно.

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