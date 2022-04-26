Оккупанты закрыли выезд из Мелитополя и готовят «призывную кампанию»

26 апреля, 04:29
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Оккупанты не выпускают людей из Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

Оккупанты не выпускают людей из Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)

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Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь.

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Оккупанты начали также рассылать местным жителям SMS, рассказывая фейки о том, что украинская армия планирует обстрелы людей, которые хотят покинуть город.

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«Конечно, это абсолютная ложь, но россияне не умеют воевать честно, поэтому применяют именно фейки и ложные обвинения», — заявили власти области.

Сообщается также, что оккупанты хотят провести среди местного населения принудительную мобилизацию.

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Российские оккупанты также устроили террор в оккупированной Михайловке. Военные воруют у местных автомобили и ценные вещи.

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Ранее разведка Минобороны сообщила, что украинские партизаны, действующие на территории Запорожской области, самостоятельно ликвидировали в захваченном РФ Мелитополе около сотни оккупантов.

https://www.youtube.com/watch?v=F2WLPMvrEfY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Запорожская область Мелитополь Война России против Украины

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