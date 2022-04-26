Оккупанты закрыли выезд из Мелитополя и готовят «призывную кампанию»
Оккупанты не выпускают людей из Мелитополя (Фото:inform.zp.ua)
Запорожская областная военная администрация сообщила, что российские оккупанты полностью заблокировали Мелитополь.
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Оккупанты начали также рассылать местным жителям SMS, рассказывая фейки о том, что украинская армия планирует обстрелы людей, которые хотят покинуть город.
«Конечно, это абсолютная ложь, но россияне не умеют воевать честно, поэтому применяют именно фейки и ложные обвинения», — заявили власти области.
Сообщается также, что оккупанты хотят провести среди местного населения принудительную мобилизацию.
Российские оккупанты также устроили террор в оккупированной Михайловке. Военные воруют у местных автомобили и ценные вещи.
Ранее разведка Минобороны сообщила, что украинские партизаны, действующие на территории Запорожской области, самостоятельно ликвидировали в захваченном РФ Мелитополе около сотни оккупантов.
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