«Это большая проблема». Оккупанты заблокировали Херсонскую область на въезд и выезд 5 мая, 19:11 Цей матеріал також доступний українською Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Российские военные несколько дней блокируют Херсонскую область на въезд и выезд в Николаев и другие города.

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Об этом сообщил глава Херсонской областной организации партии Слуга Народа, первый заместителя главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

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По его словам, российские оккупанты заблокировали возможность выезжать за пределы Херсонской области, которую оккупировали.

«Последние дни они заблокировали въезд и выезд из области в Николаев и другие города. Это большая проблема. Речь даже идет не о гуманитарных коридорах, мы понимаем, что они их не дадут. Они заинтересованы, чтобы у нас было хуже — а это лучше для них», — сказал он.

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