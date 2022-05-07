На Донбассе оккупанты совершили за сутки девять атак, потеряв 50 единиц техники

7 мая, 23:34
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Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

Уничтоженная техника российских оккупантов (Фото:General Staff of the Armed Forces of Ukraine/Facebook)

Штаб Операции Объединенных сил сообщает, что за сутки, 7 мая, российские оккупанты совершили девять атак в Донецкой и Луганской областях.

Война России против Украины — главные события 7 мая

Отмечается, что враг не имел успеха. В то же время, украинские защитники уничтожили большое количество техники оккупантов.

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В частности, уничтожены 19 танков, 20 единиц бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля, одну единицу специальной инженерной техники и 6 автомобилей врага.

Также был сбит один вертолет Ми-28Н и шесть беспилотников Орлан-10.

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5 мая украинские защитники уничтожили семь беспилотников и восемь танков оккупантов на Донбассе.

https://www.youtube.com/watch?v=AUfwtZIlnkY
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Донбасс Донецкая область Луганская область Война в Украине Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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