Оккупанты вывесили российский флаг над горсоветом Бердянска 4 апреля, 18:40 Цей матеріал також доступний українською Флаг России на здании горсовета в Бердянске, 4 апреля (Фото:Радио Свобода)

В оккупированном российскими войсками Бердянске над городским советом вывесили российский флаг вместо украинского.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщает Радио Свобода, опубликовав соответствующее фото.

По информации журналистов, в городе украинских флагов уже почти не осталось на админзданиях. Вместе с этим, как сообщили местные жители, в магазинах появляются продукты, ставшие с российской оккупацией дефицитом. В частности, уже в продаже есть дрожжи, сладости, туалетная бумага и стиральный порошок.

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Бердянск был одним из первых украинских городов, которые заняли оккупанты, после полномасштабного вторжения в Украину. Местные жители проводили в городе проукраинские митинги, которые впоследствии начали со стрельбой разгонять российские военные. В городе началась нехватка продуктов, наличных, топлива, лекарств. Оккупационные силы преследуют местных активистов, политиков, журналистов.

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