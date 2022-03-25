«Существенные разрушения». В Виннице оккупанты нанесли ракетный удар по территории Воздушных сил ВСУ 25 марта, 20:01 Цей матеріал також доступний українською Обстрел Винницы, 25 марта (Фото:Командування Повітряних Сил ЗСУ / Facebook)

Российские ракеты попали на территорию Командования Воздушных Сил в Виннице. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Об этом сообщает пресс-служба Командования ВС ВСУ.

По информации ведомства, удар был нанесен в пятницу, 25 марта, около 16:30.

Оккупанты запустили всего шесть ракет по Виннице. Несколько из них сбила украинская система противовоздушной обороны, но часть попала в здание командования. Разрушения инфраструктуры «существенны».