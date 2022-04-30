Оккупанты выпустили по Украине ракет на сумму в 7,5 миллиардов долларов

30 апреля, 05:15
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Часть российской ракеты (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

Часть российской ракеты (Фото:REUTERS/Mykola Tymchenko)

С начала полномасштабного вторжения российских войск 24 февраля оккупанты выпустили по территории Украины более 1300 ракет на сумму не менее 7,5 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, в частности, что оккупанты выпустили 235 ракет Калибр. Всего порядка 62% запусков пришлось на Искандер, 30% - на ракеты класса X и 8% - на Точку-У.

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По данным издания, Точка-У оценивается в $300 тысяч, стоимость Калибра — $6,5 млн в соответствии с экспортным контрактом с Индией в 2006 году. Ракеты класса Х-101 более современны и могут стоить дороже Калибра.

Эксперты посчитали, что общая стоимость выпущенных ракет превышает годовые бюджеты всех субъектов РФ — кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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27 апреля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины более 1300 ракет.

https://www.youtube.com/watch?v=CAN4U7ofeeM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Ракеты Ракета Война России против Украины

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