Оккупанты выпустили по Украине уже больше половины запаса ракет — Минобороны

27 апреля, 02:51
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Оккупанты выпустили более 1300 ракет (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Оккупанты выпустили более 1300 ракет (Фото:Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

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Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что с 24 февраля российские оккупанты выпустили по территории Украины более 1300 ракет.

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По ее словам, российские войска исчерпали почти половину своего запаса.

«По нашим данным, у них запасы сократились более чем вдвое за то время, когда они с 24 активно их используют по территории Украины. Приблизительные цифры — это больше чем 1 300 ракет, столько же примерно остается. Это ракеты воздушного, морского и наземного базирования», — заявила Маляр.

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Она сообщила, что сегодняшнего запаса ракет хватит на несколько месяцев.

«Они истощаются в отношении ракет и личного состава, но еще достаточно ракет, чтобы нанести серьезный вред, этого хватит на несколько месяцев», — сообщила Маляр.

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Утром 26 апреля две российские ракеты пролетели на низкой высоте над Запорожской атомной электростанцией.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Минобороны Украины Ракеты Война России против Украины Анна Маляр

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