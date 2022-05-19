Оккупанты вечером обстреляли Луганскую область, один человек погиб — Гайдай
Оккупанты обстреляли Луганскую область (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
Российская армия в очередной раз обстреляла Луганскую область. На территории Горской громады один человек погиб, еще трое были ранены.
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Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Он подчеркнул, что люди бояться выходить на улицу из-за массовых обстрелов со стороны оккупантов.
Также он добавил, что сейчас наблюдается трудная ситуация на всей территории Луганской области, каждый населенный пункт подвергается вражеским обстрелам.
«Войска намеренно стреляют по жилому массиву», — подчеркнул глава Луганской ОВА.
При этом за сегодня удалось эвакуировать 17 человек.
В результате российских обстрелов в Северодонецке Луганской области в четверг, по предварительным данным, 12 жителей погибли и более 40 ранены.
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