В Луганской области оккупанты в упор обстреляли дом престарелых, 56 человек погибли 20 марта, 13:51 Цей матеріал також доступний українською Кременная, Луганская область (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты 11 марта в упор обстреляли дом престарелых в Кременной Луганской области. Погибли 56 человек.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты поставили танк напротив дома и начали стрелять.

Выжили 15 человек, их оккупанты вывезли на оккупированную территорию в Сватово — в областной гериатрический интернат.

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Гайдай отмечает, что добраться до места обстрела до сих пор невозможно.

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