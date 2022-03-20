В Луганской области оккупанты в упор обстреляли дом престарелых, 56 человек погибли
Кременная, Луганская область (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)
Российские оккупанты 11 марта в упор обстреляли дом престарелых в Кременной Луганской области. Погибли 56 человек.
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, оккупанты поставили танк напротив дома и начали стрелять.
Выжили 15 человек, их оккупанты вывезли на оккупированную территорию в Сватово — в областной гериатрический интернат.
Гайдай отмечает, что добраться до места обстрела до сих пор невозможно.
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