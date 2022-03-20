В Луганской области оккупанты в упор обстреляли дом престарелых, 56 человек погибли

20 марта, 13:51
Цей матеріал також доступний українською
Кременная, Луганская область (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Кременная, Луганская область (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Российские оккупанты 11 марта в упор обстреляли дом престарелых в Кременной Луганской области. Погибли 56 человек.

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По его словам, оккупанты поставили танк напротив дома и начали стрелять.

Выжили 15 человек, их оккупанты вывезли на оккупированную территорию в Сватово — в областной гериатрический интернат.

Видео дня

Гайдай отмечает, что добраться до места обстрела до сих пор невозможно.

Редактор: Евгений Василенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Донбасс Российская агрессия Луганская область Армия России Российская армия Сергей Гайдай Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ